«Лента» пришла в Саратов с выгодной «Семьей»

«Лента» открыла в Саратове первый гипермаркет под брендом «Семья».

В ТРЦ Happy Молл начал работу первый в регионе гипермаркет сети «Семья», принадлежащей группе «Лента». Ранее такие объекты компания открывала под вывеской «Эконом».

Площадь нового гипермаркета — 3,4 тыс. кв. м, из них торговая — 2,6 тыс. кв. м. Ассортимент насчитывает около 10 тыс. товаров, треть из которых — собственные марки «Ленты». Упор сделан на продукты повседневного спроса, мясо и заморозку. Отдельно представлено около 500 позиций от местных производителей.

Бренд позиционируется как «простой и понятный гипермаркет со стабильно выгодными ценами» для семейной аудитории.

Напомним, «Лента» приобрела пермскую сеть «Семья» в 2021 году за 2,35 млрд рублей. Логотип в виде зелёного человечка сохранился, изменилась лишь цветовая гамма.

Ольга Сергеева