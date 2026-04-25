Соцфонд назвал саратовцам новые возможности использования материнского капитала в 2026 году

Саратовцам разрешили дробить ма капитал.

Саратовское отделение Социального фонда России опубликовало свежую подборку способов использования сертификата на материнский капитал, обратив внимание семей на гибкость программы.

Вопреки стереотипу, что деньги можно потратить только на что-то одно, родители всё чаще используют «распил» бюджета. Самым востребованным направлением остается покупка жилья (ипотека или прямое расширение квадратных метров). Однако мамы и папы активно направляют средства и на «образование под ключ»: от оплаты детского сада и развивашек до репетиторов для поступления в вуз и самой учебы студентов.

Главное открытие для семей: сертификатом можно оплачивать сразу несколько целей по частям. Например, крупный транш уходит на закрытие ипотеки, а «мелочь» — на кружки или ежемесячные пособия на малыша до трех лет. Если после всех трат на счету осталось не более 10 000 рублей, фонд разрешает забрать эту сумму единовременно.

Отделение фонда напоминает о полном электронном документообороте: после появления второго или последующего ребенка сертификат автоматически подгружается в личный кабинет родителя на «Госуслугах» в виде цифрового документа. Там же, за пару кликов, можно подать заявление на распоряжение средствами.

Ольга Сергеева