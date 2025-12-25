В новогодние праздники в области изменится график работы всех МФЦ

В период новогодних каникул жителям Саратовской области следует учитывать изменения в режиме работы офисов «Мои Документы».

Соответствующая информация была опубликована региональным министерством экономического развития.

Согласно заявлению, 30 декабря МФЦ продолжат обслуживание граждан по обычному графику. Однако с 31 декабря и до 11 января включительно все центры работать не будут. Возобновление приёма населения запланировано с 12 января в стандартном режиме.

Ранее в регионе также анонсировали график работы медицинских организаций и органов записи актов гражданского состояния в праздничные дни.

Ольга Сергеева