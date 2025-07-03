Леонов предложил увеличить гарантию на ремонт дорог на срок более 5 лет

Глава Энгельсского района Максим Леонов предложил проработать вопрос увеличения гарантийного срока содержания дорог свыше 5 лет.

В ходе своего отчета 3 июля Леонов отметил, что на ремонт дорожного полотна в Энгельсском районе было выделено порядка 670 млн рублей из бюджетов всех уровней.

На эти средства отремонтированы важные транспортные артерии города Энгельса и восстановлено 11 км дорог сельских поселений, проведен ремонт нескольких участков тротуаров.

«Важно сохранять повышенные требования к гарантийному содержанию дорог, отремонтированных как в этом году, так и в предыдущие годы. В настоящее время выявленные замечания подрядчики устраняют за свой счёт, эту практику будем продолжать», — отметил Леонов.