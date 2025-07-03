В Саратове разогнали уличных торговцев

По фактам незаконной уличной торговли в Саратове составлены протоколы об административных правонарушениях.

Сотрудники комитета муниципального контроля администрации совместно с представителями полиции провели рейд по пресечению незаконной уличной торговли в областном центре.

Как сообщили в мэрии, по выявленным фактам вблизи Елшанского кладбища, на ул. Чехова, ул. Тархова, 2-м Московском проезде и других составлены протоколы об административных правонарушениях. Часть нарушений была устранена незамедлительно.

В целях пресечения дальнейших противоправных действий на незаконных точках изъято весовое оборудование и непродовольственные товары, — пообещали чиновники.