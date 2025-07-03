Социально ответственный бизнес помогает благоустраивать Энгельс

Глава Энгельсского района рассказал, что в парке рабочего поселка Приволжский предприятие ВолжНИИГиМ оборудовало систему автополива.

В сквере Горевского при содействии ООО «ЛАБ Индастриз» отремонтирована сцена, в том же сквере индивидуальный предприниматель закупил и высадил деревья и кустарники, а муниципальные службы провели благоустройство этой зоны.

По инициативе ООО «ПромГазСервис» изготовлено на безвозмездной основе 100 современных урн, которые уже установлены или планируются к установке в местах с высокой проходимостью. Также благодаря ООО «Эльтон» на пляже установлены лавочки.

«Это лишь несколько примеров того, как предприятия участвуют в развитии общественных пространств. Хочу выразить благодарность всем компаниям за инициативы и вклад в улучшение качества жизни в районе. Муниципалитет со своей стороны будет оказывать поддержку таким начинаниям», — сообщил глава района Максим Леонов.