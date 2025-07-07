Леонов: В Энгельсском районе продолжается реализация проекта «Дворовой тренер»

В Энгельсском районе активно продолжается реализация проекта «Дворовой тренер». Летом 2025 года 30 профессиональных тренеров и инструкторов по спорту проведут более 200 тренировок для всех желающих.

В июне для детей и взрослых прошли открытые тренировки по футболу, аквааэробике и йоге, шахматам, бадминтону, а также по волейболу и пляжному волейболу.

В июле для наших жителей проходят тренировки по волейболу, баскетболу, футболу, аквааэробике и йоге, одним из мест проведения мероприятий проекта является Энгельсский городской пляж. Задействовано и спортивное ядро МОУ «СОШ № 33 им. П.А. Столыпина».

Напомню, проект «Дворовый тренер» реализуется с 2022 года по инициативе губернатора области Романа Бусаргина и с этого года он трансформирован в региональную программу, которая будет действовать до 2030 года.

Со списком занятий, временем и местом их проведения на территории нашего района вы можете ознакомиться по ссылке.