В пруду под Саратовом утонула 12-летняя девочка

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Новости Саратова
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В Гагаринском районе 12-летняя девочка утонула в пруду в поселке Хмелевский.

Предварительно, девочка упала с тарзанки в воду и утонула, сообщает региональная прокуратура.

По данному факту проводится процессуальная проверка.