Летевший в Саратов самолет из-за угрозы дронов сел в Самаре

Самолет Екатеринбург—Саратов перенаправили в Самару из-за угрозы дронов.

Пассажирский рейс из Екатеринбурга в Саратов сегодня, 2 августа, был перенаправлен в Самару. Как сообщили в аэропорту «Гагарин», после ожидания самолет продолжил путь в Саратов.

Ранее аэропорт временно приостанавливал работу из-за угрозы атак дронов. Сейчас он функционирует в штатном режиме.

Напомним, в ночь на 2 августа ПВО сбила 112 украинских БПЛА. В соседних с Саратовской областью регионах есть погибшие среди мирного населения.