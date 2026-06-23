Летняя работа школьников и студентов пойдёт в страховой стаж только при одном условии

Саратовское отделение Социального фонда России напоминает об условиях зачисления периода работы в страховой стаж.

Для этого необходимо исключительно официальное трудоустройство. Это правило распространяется и на временные подработки, — уточнилив СФР.

Для того чтобы работа была засчитана, работодатель обязан заключить трудовой договор с сотрудником, в том числе с несовершеннолетним, и оформить электронную трудовую книжку.

Проверить свой стаж можно самостоятельно. Выписку из электронной трудовой книжки можно получить онлайн в личном кабинете на портале «Госуслуг» или в бумажном варианте, обратившись в клиентскую службу СФР, МФЦ или к работодателю.

Ольга Сергеева