Жители Авиатора жалуются на провокации «подставных дольщиков» УМ-24

Вечером 22 июня в Заводском районе Саратова представители строительной компании УМ-24 попытались совершить провокацию в отношении жителей микрорайона Авиатор.

Об этом интрнет-изданию «Новости Саратова» сообщили местные жители, прислав в редакцию коллективное обращение.

Заводчане напомнили, что уже долгое время пытаются отстоять свои интересы и бьются против застройки Авиатора новыми многоэтажками, которые собиралась возвести компания УМ-24 через аффилированные конторы. По их словам, вчера в микрорайон приехала группа людей, чтобы записать видеообращение от имени якобы дольщиков и выставить себя жертвами, просящими построить дома, в которых они купили квартиры.

«Мы сразу с соседями туда пришли, начали выяснять, что происходит. Недавно мы сами записали видеообращение к Александру Бастрыкину, очень ждем его реакции, чтобы нам помогли и в Следственном комитете. Сначала подумали, что кто-то из соседних домов еще одно обращение записывать решили. А выяснилось, что это сторона застройщиков продолжают мутить воду вместо того, чтобы уже наконец отстать от нашего микрорайона и услышать тысячи людей. Они представились дольщиками, которые купили квартиры в домах, которых по факту нет и быть не должно. Но мы их уже всех в лицо знаем. Там был юрист Осиповой по имени Максим, он уже неоднократно приходил на встречи от имени дольщиков, а потом Осиповой докладывал, что и как. Были несколько риелторов, которые в нашем микрорайоне продают квартиры. Какие же это дольщики? Это подставные дольщики из УМ-24. Мы считаем, что это настоящая провокация с их стороны, чтобы выставить ситуацию в свою пользу, надавить на власти, которые сейчас судятся с застройщиком и за нас вступились», — сообщили жители.

Горожане посетовали, что группа «подставных дольщиков» вели себя грубо, кричали и общались со всеми по-хамски.

«К нам туда пришел наш глава района Доронин и представитель от министерства строительства Согомонова. Они пытались поговорить с ними, объяснить ситуацию, что микрорайон переполнен, что строительство здесь невозможно, здесь нужно строить новую дорогу, потому что невозможно выехать утром из Авиатора. Их перебивали эти якобы дольщики, кричали. Никого не хотели слушать, стройте и все. Применяли физическую силу: нас выгоняли со встречи, толкали, хватали за руки, не давали говорить и не подпускали людей, чтобы мы не могли ни высказаться, ни услышать, что говорят. Здоровенные мужики пришли и кричали на женщин, толкали их. Это вообще уму непостижимо. Боимся представить, что будет дальше. С кулаками на нас пойдут? Лишь бы денег заработать», — рассказали они.

В администрации Заводского района нашему изданию подтвердили, что вчера глава района Вячеслав Доронин встречался с жителями по поводу застройки Авиатора. Он рассказал гражданам, что чиновники запустили горячую линию для граждан, которых вовлекают в долевое строительство несуществующих домов.

«Администрация района продолжает работу по защите жителей – действует горячая линия. Гражданам предложили консультации и помощь: собрать документы, подготовить обращения и жалобы в контролирующие органы, при необходимости – исковые заявления. Собранные материалы систематизируют и передадут в надзорные и правоохранительные органы для проверки и правовой оценки – правовую квалификацию дают именно они. Не подписывайте документы и не давайте устных заявлений без юридической консультации. Фиксируйте сомнительные действия. За помощью всегда можно обратиться в администрацию района по телефону: 96-45-99», — заявили в администрации Заводского района.