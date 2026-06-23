Саратовской области вновь угрожает ракетная опасность и атака БПЛА

В Саратовской области объявлена ракетная опасность.

Экстренные службы приведены в полную готовность, аэропорт «Гагарин» временно не работает. Пассажиры и персонал эвакуированы в безопасное место, — сообщает пресс-служба воздушной гавани. В Саратове звучат звуки сирен.

Гражданам необходимо немедленно укрыться в комнате без окон — например, в ванной, коридоре или кладовой. Нужно держаться подальше от окон и не пользоваться лифтом.

На улице / в машине следует как можно скорее добраться до ближайшего капитального укрытия (здания, подземного паркинга или перехода).

По информации губернатора Романа Бусаргина, угроза исходит от беспилотных летательных аппаратов. Система РСЧС также информирует об опасности ракетной атаки.

Накануне, 22 июня, в регионе также была воздушная тревога, которая была снята через час.

Ольга Сергеева