Лето вернулось: В Саратовской области вновь прогнозируют жару

Новая неделя июля в Саратовской области наконец принесет жителям долгожданную летнюю жару до +38 градусов. Об этом сообщают синоптики Регионального Гидрометцентра.

Ветер прогнозируется слабый, южно-восточный, до 2-7 метров в секунду. В дневные часы сохраняются порывы до 7-12 метров в секунду.

Температура по области будет в пределах нормы, но к концу недели этот показатель ожидается выше на 3-7 градусов. Ночью прогнозируется от +15 до +20 градусов до +24 на возвышенности. Днем будет от +29 до +34 градусов, в отдельных местах до +38.

В Саратове ночью будет от +17 до +20 градусов, днем – от +30 до +32 градусов.

Температура воды в Волге на сегодняшний день составляет 21 градус.