Летом саратовцы стали меньше болеть ОРВИ, гриппом и ковидом

Эпидемиологическая обстановка в Саратовской области улучшается: ковид, грипп и ОРВИ отступают.

С начала летнего сезона жители Саратовской области могут вздохнуть свободнее. По данным регионального министерства здравоохранения, заболеваемость коронавирусной инфекцией, а также сезонными вирусами гриппа и ОРВИ демонстрирует уверенное снижение.

Цифры говорят сами за себя. На брифинге заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер озвучил свежие данные по коронавирусу. За последнюю неделю выявлено всего 12 новых случаев COVID-19. Для сравнения неделей ранее диагноз был подтвержден у 19 пациентов.

Что касается ситуации с ОРВИ и гриппом, то за отчетный период зарегистрировано 4704 случая острых респираторных вирусных инфекций. На больничные койки попали 225 человек, что на четыре пациента меньше чем на предыдущей неделе.

Общая картина радует специалистов. Эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения остается ниже средних многолетних значений почти на три процента. Положительная динамика наблюдается во всех возрастных группах без исключения.

Ситуацию с инфекционными заболеваниями в Саратовской области можно назвать стабильной, подчеркнул Грайфер.

Медики связывают такие показатели с завершением традиционного эпидсезона и соблюдением жителями профилактических мер. Специалисты продолжают мониторинг ситуации и напоминают о важности своевременной вакцинации при подготовке к следующему сезону простудных заболеваний.

Ольга Сергеева