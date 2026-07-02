Под Саратовом за 45 миллионов рублей продают турбазу только «для своих»

В Энгельсском районе Саратовской области выставлена на продажу работающая в закрытом режиме база отдыха.

Объявление о продаже появилось на днях и уже привлекло внимание потенциальных инвесторов.

Туристический комплекс расположен у поселка Взлетного на берегу искусственного водоема. Объект включает четыре одноэтажных и семь двухэтажных деревянных зданий общей площадью 1300 квадратных метров. На территории комплекса создана развитая инфраструктура для отдыха: банкетный зал, кухня, две бани, беседки, бильярдная, мангальная зона и волейбольная площадка.

Земельный вопрос решен частично — часть участка находится в собственности владельца, а остальная территория оформлена в аренду.

Особенностью данного предложения является текущий режим работы базы. Автор интернет-объявления особо отметил: «На данный момент не работает, только для своих». Это означает, что туристический комплекс закрыт для широкой публики и используется ограниченным кругом лиц.

Цена продажи составляет 45 миллионов рублей. Учитывая развитую инфраструктуру и расположение в живописном месте недалеко от областного центра, объект представляет интерес как для частного использования, так и для коммерческого развития туристического бизнеса.

Стоит отметить, что поселок Взлетный имеет удобное транспортное сообщение с районным центром городом Энгельсом благодаря рейсовым маршрутным такси и автобусам.

Ольга Сергеева