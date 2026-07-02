Саратовцев начинают штрафовать за нарушение решений губернатора и оперативного штаба

В Саратовской области вводятся штрафы за нарушение решений правительства.

В регионе ужесточается контроль за соблюдением мер безопасности. С 11 июля в Саратовской области вступает в силу закон об административной ответственности за неисполнение решений главы региона и регионального оперативного штаба. Документ уже подписан губернатором Романом Бусаргиным и поддержан депутатами областной Думы.

Размеры денежных взысканий четко регламентированы законом. Для граждан штраф составит от 3 до 4 тысяч рублей при первом нарушении, а при повторном пренебрежении правилами сумма вырастет до 5 тысяч рублей. Должностные лица будут обязаны заплатить от 20 до 50 тысяч рублей, рецидив обойдется им также в 50 тысяч. Юридические лица при первичном нарушении расстанутся с суммой от 50 до 100 тысяч рублей, однако при повторном случае штраф может достигнуть 300 тысяч рублей.

Под действие нового нормативно-правового акта подпадает широкий перечень запретов. В частности, административное преследование грозит за фото- и видеосъемку, а также последующее размещение в интернете кадров с последствиями налетов беспилотных летательных аппаратов или работы систем противовоздушной обороны, если такие действия запрещены решениями оперштаба.

Начальник Управления региональной безопасности Правительства области Юрий Юрин пояснил, что документ устанавливает ответственность за несоблюдение решений, принятых в рамках полномочий штаба согласно Указу Президента РФ №757. Такие решения являются обязательными для исполнительных органов, местного самоуправления, федеральных структур, организаций и всех граждан.

Заместитель Председателя Думы Сергей Овсянников подчеркнул, что введение данной нормы призвано способствовать эффективной реализации мер по обеспечению безопасности. По его словам, оперативным штабом принимаются меры по защите граждан и бесперебойной работе промышленных предприятий.

Власти отмечают, что мера направлена на безопасность и предотвращение распространения информации, которая может быть использована противником. Данные ограничительные и карательные меры утверждаются исключительно ради усиления защиты стратегической инфраструктуры и жителей Поволжья.

Ольга Сергеева