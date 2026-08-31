Льготное финансирование туризма за полгода превысило итог всего 2025 года

ВТБ за первое полугодие 2026 года предоставил предприятиям малого и среднего бизнеса в сфере туризма 39 млрд рублей по программе льготного кредитования туристической инфраструктуры.

Это на 39% больше, чем за весь 2025 год, когда объем выдач составил 28 млрд рублей. Кредитный портфель программы за последние полтора года вырос втрое — с 33 млрд рублей на начало 2025 года до 99,6 млрд рублей к 1 июля 2026 года. Об этом в преддверии ВЭФ 2026 заявил член правления ВТБ Руслан Еременко.

Программа льготного кредитования №141 позволяет субъектам малого и среднего предпринимательства привлекать финансирование на строительство и модернизацию гостиниц, глэмпингов, баз отдыха и других объектов туристической инфраструктуры. Рост выдач в банке связывают с востребованностью льготных условий программы, устойчивым развитием внутреннего туризма и активной реализацией туристических проектов в регионах страны.

«Мы видим устойчивый спрос предпринимателей на льготное финансирование туристической инфраструктуры. Уже по итогам первого полугодия объем выдач превысил результат всего прошлого года, а кредитный портфель программы приблизился к 100 млрд рублей. Сегодня ВТБ финансирует создание 16,5 тысяч гостиничных номеров, а также 11 объектов туристической инфраструктуры, включая аквапарки, парки развлечений и горнолыжные комплексы с совокупной ежегодной посещаемостью около 13 миллионов человек по всей стране, и мы рассчитываем, что по итогам 2026 года объем выдач по программе превысит 90 млрд рублей, а портфель составит 150 млрд рублей», – отметил Руслан Еременко.

Одним из наиболее динамично развивающихся регионов программы остается Дальний Восток. На него приходится более 7% совокупного кредитного портфеля — 7,3 млрд рублей. За полтора года портфель в округе увеличился на 70%, а объем выдач по итогам первого полугодия 2026 года достиг 1,9 млрд рублей, что уже на 35% превышает результат всего 2025 года.

Лидером роста в Дальневосточном федеральном округе стал Приморский край. Кредитный портфель по программе в регионе к середине 2026 года достиг 3,1 млрд рублей. За первые шесть месяцев текущего года банк предоставил предпринимателям региона 1,9 млрд рублей — на 58% больше, чем за весь 2025 год.