Ликвидирован Центр развития Саратовской агломерации Аяцкова

Государственное казённое учреждение Саратовской области «Центр развития Саратовской агломерации и индустриальных парков» было ликвидировано.

Согласно данным из Единого государственного реестра юридических лиц, прекращение деятельности организации зарегистрировано 27 мая 2026 года.

Напомним, учреждение было создано в 2020 году. С 2022 года его возглавлял бывший губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков. В штате центра, по имеющимся данным, состояло семь сотрудников, включая директора и его заместителя.

В течение нескольких лет деятельность центра подвергалась критике со стороны представителей местной власти, которые указывали на неэффективность работы и формальный подход. В публичных заявлениях, в том числе — с трибуны заксобрания, учреждение характеризовали как «синекуру для бывшего губернатора» и «нарыв» на теле учредителя — министерства инвестиционной политики.

В октябре 2025 года контрольно-счётная палата Саратовской области опубликовала результаты проверки, согласно которым работа центра осуществлялась с нарушением законодательства.

Ольга Сергеева