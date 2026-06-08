В Саратове за стрижку собак грумеру готовы платить 60 тысяч рублей

Вакансия грумера открылась в новом премиальном груминг-салоне Саратова.

Работодатель предлагает отличные условия для работы и развития. В объявлении указано, что работодатель ищет опытных мастеров, готовых расти и развиваться вместе с компанией.

Основные обязанности:

Стрижка собак и кошек, включая декоративные и крупные породы.

Комплексный уход за шерстью, лапами, глазами и ушами.

Проведение гигиенических спа-процедур.

Консультирование клиентов по уходу за шерстью домашних животных.

Требования к кандидатам: опыт работы грумером от одного года, наличие сертификата о прохождении курсов по грумингу. Необходимо успешное портфолио с примерами работ.

Условия работы: стильный и качественно оборудованный салон с современным оборудованием, включая озоновую ванну и столы на подъемниках, личный инструмент грумера. Также есть гибкий график работы, основанный на записях клиентов. Оплата договорная, зависит от квалификации и навыков, обсуждается на собеседовании. Возможность получать до 60 тысяч рублей с мотивационными выплатами.

Ольга Сергеева