Суд признал законным заказник «Центральный»

Четвёртый апелляционный суд в Нижнем Новгороде подтвердил законность существования охотничьего заказника «Центральный» в Саратовской области.

Жалоба ООО «Академия рыболовного мастерства» на постановление регионального правительства отклонена. Ранее областной суд уже отказал истцу в феврале 2026 года, и апелляция не нашла оснований для пересмотра.

Министр области — председатель Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александр Гаврилов назвал решение ожидаемым. По его словам, заказник выполняет все задачи: здесь растёт поголовье оленей, косуль и лосей, появляются редкие виды животных, студенты с научными руководителями проводят исследования.

«Проект постановления прошёл все стадии — согласования с прокуратурой, Минприроды и даже Минобороны. Цели заказника не противоречат федеральному закону, на который ссылался истец», — пояснил Гаврилов.

Он добавил, что за четыре года на территории «Центрального» созданы комфортные условия для воспроизводства животных и сохранения среды их обитания.

Ольга Сергеева