Лисички атакуют: саратовцы собирают полные корзины грибов

В Саратовской области продолжается сезон лисичек. В паблике «Грибы Саратовской области» жители выкладывают фотографии богатого урожая.

Грибники делятся снимками спорокарпов (плодовитых тел) и ждут дождей. Их корзины, вёдра, ящики и пакеты наполнены не только лисичками. Часто попадаются подосиновики и поддубники. Однако, по словам Марины Матрениной из Хвалынского района, до 70 процентов грибов червивые. «Лес сухой, очень нужны дожди», — объяснила она.

Любители природы продолжают «тихую охоту», но надеются, что осадки улучшат качество урожая.

Ольга Андреева