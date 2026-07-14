В Саратове вандалы разгромили новую остановку

В Ленинском районе Саратова вандалы разбили остановочный павильон.

Остановка находилась в 6-м квартале недалеко от дома № 18 на улице Тархова. Об этом сообщили в сообществе «Солнечный Саратов».

Очевидцы опубликовали фотографии разбитых стекол конструкции, которая была сооружена около полутора лет назад. Автор публикации предположил, что к погрому могут быть причастны посетители расположенной поблизости круглосуточной пивной.

Официальных комментариев от администрации Ленинского района на данный момент не поступало.

Ольга Сергеева