Ловушка для бизнеса: в Саратове обсудили фото-экстремизм и атаки «умных» исков

В общественной палате обсудили, как фотография табуретки или клещей в пробирке может стоить бизнесу 100 тысяч рублей. И почему суды теперь всё чаще встают на сторону «охотников за авторскими правами».

Сегодня, 10 июня, на круглом столе, собравшем представителей СМИ, юристов и предпринимателей, разбирали «на маленький пазл большую проблему» — защиту авторских прав на фото и видео. Модератором выступила руководитель юридического бюро, представитель «Опоры России», член Общественной палаты.

В чем суть проблемы для бизнеса и СМИ?

Правовое поле в данном вопросе в России формально работает с 2008 года (4 часть ГК РФ). Но инструмент, созданный для борьбы с пиратами, превратился в оружие против малого бизнеса и бюджетных учреждений. Эксперт привела шокирующие примеры:

Энгельсская библиотека получила иск на 50 000 ₽ за одну фотографию. Иск удовлетворён полностью.

ЗАТО Михайловский (Саратовская область) — иск на 90 000 ₽ за одно изображение. Апелляция чуть смягчила приговор до 30 000, но осадок остался.

При этом цена спорных фото на зарубежных стоках (типа Shutterstock) не превышает 2-3 доллара. А иски предъявляют за снимки «трех труб» и обычных табуреток, не имеющих художественной ценности.

Как работают «недобросовестные правообладатели»?

Юрист обнажила настоящую картину, которая может быть основой для иска. Судите сами: Иски пишет ИИ. Программа, которая парсит сайты в поиске «чужих» фото, стоит около 3500 ₽. Доказательства — фейк. Суды всё чаще принимают скриншоты, а не исходники. Подделать скриншот — секундное дело. Авторство определяет робот Google. Самый «древний» сайт в выдаче объявляется первоисточником. Неважно, украли фото у вас или вы его случайно нашли 10 лет назад.

«Закон со всех сторон защищает правообладателя, — заявила эксперт. — Вы (предприниматель) даже не обязаны доказывать, что не виноваты. Сам факт наличия фото на вашем сайте — уже основание для иска».

Вилка удавка: от 10 000 до 10 млн ₽

С 2026 года нижний порог компенсации по ст. 1301 ГК РФ поднялся до 10 тысяч, а верхний — до 10 миллионов рублей. Суды перестали идти навстречу бизнесу. Если раньше штраф снижали, то с конца прошлого года всё чаще «выкатывают» полную стоимость иска.

Что предлагают в Саратове?

Участники круглого стола хотят донести до федерального центра три идеи: