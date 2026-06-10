Роман Бусаргин: Обсудили перспективы развития строительной отрасли

Обсудили перспективы развития строительной отрасли на ближайшие 5 лет вместе со строительным блоком и ведущими региональными застройщиками в контексте ранее принятого решения о новой градостроительной политике.

Теперь возведение домов возможно только при наличии в шаговой доступности мест в детских садах, школах и поликлиниках. Обеспечение граждан необходимой социальной и транспортной инфраструктурой остается неизменным приоритетом.

По оценкам специалистов, на сегодняшний день в области свыше 2,4 млн квадратных метров перспективных территорий, где наряду с жилыми домами могут появиться объекты социальной сферы и инфраструктуры. Это наш градостроительный потенциал, который будем увеличивать в разы за счет развития новых участков.

Исходя из этой задачи, определены дальнейшие направления работы всего строительного блока правительства.

— Ведущим направлением является комплексное развитие территорий, которое предполагает снос ветхого аварийного жилья и других объектов, не отвечающих современным требованиям комфорта и безопасности. Уже определены не менее 10 перспективных площадок, где такие решения можно реализовать. Их в дальнейшем будем использовать для строительства новых современных микрорайонов со всей необходимой социальной инфраструктурой: школами, медицинскими учреждениями, детскими садами.

— Работа по увеличению градостроительного потенциала будет вестись в каждом муниципалитете области, а не только в крупных городах. В небольших населенных пунктах необходимо рассматривать этот вопрос с точки зрения развития индивидуального жилищного строительства.

— Предложения для инвесторов, которые планируют комплексно развивать территории, необходимо формировать в первую очередь с акцентом на существующие механизмы поддержки и льготные программы.

— Отдельным положением стратегии развития строительной отрасли, которая сегодня формируется в регионе, станет решение кадровых вопросов за счет совершенствования образовательного процесса в учебных заведениях. Работаем в этом направлении уже несколько лет, актуализируя направления подготовки выпускников под нужды конкретных сфер. Продолжим аналогичные мероприятия и для строительных организаций.