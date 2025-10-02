Саратовские врачи обследовали более 4 тысяч детей в Сватовском районе

За две недели медицинский десант из Саратова провел комплексные осмотры юных жителей Сватовского района. Бригада педиатров и узких специалистов под руководством главного врача детской горбольницы Ираны Мириевой обследовала около 4000 детей, почти 500 из которых прошли углубленную диспансеризацию.

С помощью передвижного оборудования выполнено 800 УЗИ-исследований, организован стоматологический прием с лечением кариеса. По результатам осмотров часть детей получила направления на госпитализацию в районные и республиканские медучреждения.

Как отметил министр здравоохранения области Владимир Дудаков, это уже десятая выездная бригада саратовских медиков в новые территории. Работа продолжается несмотря на сложные условия, а перечень привозного диагностического оборудования постоянно расширяется. Все нуждающиеся в дополнительном обследовании взяты на контроль местными властями.

Алена Орешкина