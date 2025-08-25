В больницах региона увеличат количество медработников

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин планирует увеличить в больницах региона количество врачей и персонала среднего звена.

К 2026 году поставлена цель привлечь медицинских работников в областные и саратовские госпитали. Их количество увеличится до 77%. Также Роман Бусаргин собирается провести ремонт учреждений для больных. Информацией об этом он поделился своём телеграм-канале. К концу года будут подведены итоги проведённых работ по обустройству медучреждений и набору квалифицированных специалистов.

Больницы с самым низким показателем в составленном реестре ожидает смена руководства.

Фото: соцсети