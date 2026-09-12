Лжепрокурор обманом выманил у пенсионерки из Энгельса 800 тысяч рублей

В Энгельсе Саратовской области 73-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников.

Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Некоторое время назад женщине позвонил «сотрудник прокуратуры». Он убедил пенсионерку, что аферисты получили доступ к ее персональным данным и пытаются украсть деньги со счетов.

Собеседник посоветовал обезопасить сбережения — для этого нужно было перевести их на «безопасный» счет. Горожанка поверила звонившему и перевела на указанный им счет 800 тысяч рублей.

После этого женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Там завели дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Преступника ищут.

Ольга Сергеева