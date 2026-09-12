Новая платная парковка у вокзала в Саратове готовится к открытию

У вокзала в Саратове начали укладывать асфальт на новой парковке у железнодорожного вокзала.

Об этом сообщил мэр Игорь Молчанов.

Сегодня здесь начали укладывать асфальт. Работы планируют завершить в течение дня. После укладки покрытия специалисты установят дорожные знаки и нанесут разметку. Затем площадку подготовят к открытию.

Напомним, парковку обустраивают на территории бывшего общежития. Всего здесь будет 134 парковочных места.

Сначала площадка будет работать бесплатно в тестовом режиме. Как долго продлится этот период, мэр не уточнил. При этом платный режим планируют ввести до конца 2026 года.

Пока идут работы, водители могут оставить машину на круглосуточной платной парковке рядом с автовокзалом. Она расположена у пересечения улицы Емлютина и 1-го Ленинского проезда.

Ольга Сергеева