Магнитная буря века: саратовцам посоветовали следить за здоровьем и бытовой техникой

В окрестностях Земли зафиксирован экстремальный радиационный шторм уровня S4 из-за мощной солнечной вспышки.

Поток протонов превысил 10 000 единиц, что является рекордом за последние 20 лет.

Явление представляет серьёзный риск для орбитальных спутников, систем навигации и связи — в том числе телефонов. Специалисты ведут непрерывный мониторинг для защиты критической инфраструктуры.

Метеозависимым людям рекомендуется проявлять осторожность: возможны головные боли и скачки давления. Врачи советуют контролировать самочувствие, пить больше воды, избегать стрессов и тяжёлых нагрузок. Ситуация должна стабилизироваться в ближайшие дни.