Социальный фонд назвал жителей Саратовской области, получающих две пенсии в 2026 году

Жителям Саратовской области разъяснили условия получения двух пенсий одновременно.

По общему правилу назначается одна выплата, но для отдельных категорий закон делает исключение.

Право на две пенсии имеют:

Ветераны и участники боевых действий, сочетающие пенсию по инвалидности со страховой выплатой по старости.

Инвалиды Великой Отечественной войны, а также награждённые знаками жителей блокадного Ленинграда, Севастополя или Сталинграда.

Семьи погибших военнослужащих и добровольцев (родители, вдовы/вдовцы, не вступившие в новый брак, дети-инвалиды).

Полный перечень льготных категорий и условий опубликован на сайте Социального фонда.

Алиса Эай