Максим Калядин сообщил о готовности крещенской купели на реке Медведице в Петровске

В Петровске Саратовской области завершилась подготовка к традиционным крещенским омовениям.

Как сообщил заместитель председателя правительства региона Максим Калядин, на реке Медведица в полной готовности находятся специально вырубленная прорубь-купель и вся необходимая инфраструктура для праздника.

Для участников обряда оборудована комфортная зона с тёплой палаткой для переодевания и организовано освещение. Также гостям предложат горячий чай с пирожками. Для удобства горожан в ночь купаний будут запущены два бесплатных маршрута микроавтобусов из разных районов города, которые доставят желающих к Казанской церкви, откуда организован подход к купели. Обратный рейс от Железного моста запланирован на 00:30.

Особое внимание уделено безопасности. За порядком и оказанием помощи будут следить сотрудники МЧС, полиции, медики и казаки. Организаторы напоминают об основных медицинских противопоказаниях: купание в ледяной воде категорически не рекомендуется людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, почек, а также при острых инфекционных болезнях и эпилепсии.

Мероприятие состоится в ночь на 19 января, когда по прогнозам ожидаются сильные морозы.

Ольга Сергеева