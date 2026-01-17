Ночью в Саратове на очистку города от снега выйдут 562 единицы спецтехники

Мэр Саратова Михаил Исаев потребовал мобилизовать все ресурсы для ночной уборки снега.

На вечернем совещании с руководителями районов и коммунальных служб градоначальник потребовал максимальной концентрации сил для комплексной очистки города в воскресенье. Несмотря на непрерывную работу спецслужб в течение нескольких суток, предстоящий объём работ требует привлечения всех доступных ресурсов.

В ночь на линию выйдут 562 единицы спецтехники, включая дорожные комбинированные машины, погрузчики и самосвалы. Работы будут вестись на 61 ключевом участке силами 55 рабочих звеньев. Для обеспечения безопасности на 11 участках дорог будет временно ограничено движение транспорта.

Отдельно на совещании была затронута проблема с вывозом мусора. Мэр заявил, что отговорки о «непроезжих дворах», где дороги уже расчищены, приниматься не будут. Главам районов и региональному оператору поручено организовать работу так, чтобы все жалобы на переполненные контейнеры отрабатывались максимально оперативно, без бюрократических задержек.

Ольга Сергеева