Саратовский «Автодор» на выезде разгромил нижегородцев в матче Единой лиги ВТБ

В гостевом матче Единой лиги ВТБ «Автодор» одержал разгромную победу над «Пари Нижний Новгород».

17 января саратовский баскетбольный клуб «Автодор» провёл успешный выездной поединок в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ, уверенно обыграв нижегородский клуб «Пари Нижний Новгород» со счётом 81:56.

Команда из Саратова продемонстрировала сбалансированную игру, доминируя как в нападении, так и в защите, что позволило ей захватить инициативу уже в начале встречи и удерживать комфортное преимущество до самого финального свистка.

Главным героем матча стал Ален Хаджибегович, который набрал 20 очков и внес значительный вклад в общую победу своей команды.

Следующую игру в турнире «Автодор» сыграет 27 января в Санкт-Петербурге против местного «Зенита». Эта важная победа укрепляет психологический настрой команды и её позиции в турнирной таблице перед предстоящим сложным матчем.