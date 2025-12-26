Максим Леонов: О развитии профессионального футбола в Энгельсе

Концепцию возрождения в Энгельсе профессионального футбола обсудил с президентом федерации футбола в Саратовской области Сергеем Растегаевым.

Потенциал в городе есть. Сегодня в спортивных секциях по футболу занимаются порядка 800 ребят, и желающих с каждым годом становится все больше. Наш город ежегодно становится площадкой для соревнований различного уровня. Это направление необходимо поддерживать и развивать.

Воспитанники спортивных школ ежегодно являются победителями и призерами всероссийских и областных турниров – в копилке первые места на Кубке «Ангар-Арена» и Кубке Саратовской области, на региональном первенстве и Всероссийском турнире «Локобол».

Раньше, после окончания спортшколы, наши талантливые футболисты могли реализовать себя, выступая за местную команду «Искра». Этот футбольный клуб помнят многие в нашем городе. Сегодня обсудили перспективу его возрождения. Уверен, что муниципальной власти под силу поставить перед собой такую задачу и реализовать ее в течение следующего года при поддержке социально-ответственного бизнеса.