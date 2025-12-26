Панков передал новогодние подарки детям сотрудников «Комбината благоустройства» в Балаково

Перед новогодними праздниками депутат Госдумы Николай Панков передал почти двести подарков детям сотрудников балаковского «Комбината благоустройства». А также пожелания здоровья и счастья в наступающем году.

Ранее, работая в Балаково, Николай Панков приезжал на предприятие и встречался с коллективом. Подчеркнув, что очень важно за техникой видеть людей. Оказывать им социальную поддержку и радовать их семьи.

«На предприятии работают высококлассные специалисты, которыми мы гордимся. Спасибо за то, что в любую погоду обеспечиваете чистоту и порядок в городе. Продолжим вместе добиваться решения вопросов, важных для трудового коллектива», — отметил Николай Панков.

По материалам телеграм-канала «Помощники Панкова»