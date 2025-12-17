Максим Леонов: Приняли основной финансовый документ Энгельсского района

Сегодня на очередном совместном заседании Собрания депутатов района и Городского совета приняли основной финансовый документ Энгельсского района – бюджет на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Традиционно большая доля бюджетных ассигнований приходится на социальную сферу – порядка 80% всех расходов. Помимо этого, бюджет на будущий год заложен с ростом собственных доходов на 14%.

Продолжим ремонт дворовых территорий. На эти цели заложено 100 млн рублей. Благодаря поддержке Председателя Государственной думы Вячеслава Викторовича Володина за последние два года были отремонтированы 492 двора, комфортные условия проживания созданы более чем для 100 тысяч наших граждан. Общее финансирование проекта превысило 1 миллиард рублей. В следующем году муниципалитет обеспечит содержание уже обновленных городских пространств и благоустроит новые.

Продолжится перевод на самостоятельное приготовление горячего питания в школах, где появляются для этого технические возможности. Такую задачу поставил ранее губернатор Роман Бусаргин. В следующем году эти решения будут реализованы в школах №10, № 30 имени П.М. Коваленко и «Патриот» им. Героя РФ Дейнеко Ю.М. До этого опыт подобной практики показал положительные результаты в школах №4 имени С.П. Королёва и Ю.А. Гагарина.

Особенное внимание уделим решению проблемы водоотведения. В следующем году приступим к реализации муниципальной программы, выделение средств на реализацию которой также поддержал депутатский корпус. Это актуальная тема для нашего города, в котором отсутствует ливневая канализация. Уже сформирован перечень необходимых работ для начала строительства водоотводных колодцев и локальных дренажных систем.

Продолжим укреплять материально-техническую базу наших лагерей «Буревестник» и «Азимут» в рамках трехлетней программы развития, утвержденной в текущем году. На ремонт чаши бассейна в лагере «Буревестник» и создание дополнительных мест в лагере «Азимут» заложено суммарно 5 млн рублей.

Начнут реализацию и трехлетние программы развития муниципальных образований сельских поселений, направленные на повышение уровня жизни сельских районов.

Также в следующем году продолжим решение еще ряда ключевых задач, направленных на улучшение качества жизни жителей района. Благодарю депутатский корпус за эффективную совместную деятельность.