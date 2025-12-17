В Саратовской области выделили средства на ремонт четырех учреждений здравоохранения

Депутаты Саратовской областной Думы одобрили принятые 17 декабря поправки в региональный бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, предусматривающие увеличение финансирования ряда социально значимых направлений, в том числе здравоохранения и пассажирских перевозок.

Как сообщила депутат, главный врач областной клинической больницы Елена Стифорова, значительная часть дополнительных средств будет направлена на нужды здравоохранения, в том числе на обеспечение льготных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами.

В частности, 30 млн рублей из регионального бюджета выделено на ремонт четырех медицинских учреждений в Саратове, Энгельсе, Балашове и поселке Ровное.

«Как и все саратовские медики, горячо приветствую планомерные и позитивные перемены, позволяющие развиваться медучреждениям региона», – отметила она.

Ректор СГМУ Андрей Еремин добавил, что благодаря принятым поправкам в больницы региона поступит новое оборудование: «На приобретение тонометров с функцией дистанционной передачи данных для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом направлено почти 10 млн рублей. Бюджет учитывает реальные потребности и реагирует на возникающие проблемы людей».