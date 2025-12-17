В Саратовской области выделили дополнительные средства на решение жилищных проблем сирот и развитие транспорта

Принятые сегодня Саратовской областной Думой поправки в региональный бюджет на текущий год предусматривают финансирование социально значимых направлений, таких как обеспечение жильем отдельных категорий граждан и пассажирские перевозки.

Об этом рассказали депутаты регионального парламента.

Отдельное внимание было уделено вопросам обеспечения жильем детей-сирот.

«Этот вопрос не решался в нашем регионе годами и сдвинуть его с места удалось только благодаря участию председателя Государственной Думы Вячеслава Володина. 1,5 млрд рублей дополнительных федеральных средств позволят существенно сократить очередь на жилье и в 2026 году закрыть жилищную проблему детей-сирот, выйдя на решение вопроса год в год», – сказал председатель комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Дмитрий Полулях.

На организацию пассажирских перевозок дополнительно выделено 246,7 млн рублей. Эти средства обеспечат бесперебойную работу пассажирского транспорта и сохранение наиболее востребованных маршрутов в областном центре, функционирующих по системе брутто-контрактов.

«Переход на брутто-контракты позволил обновить подвижной состав ряда маршрутов, повысить безопасность и качество перевозок пассажиров, а также обеспечить достойную оплату труда работникам автобусных предприятий. Вдвое снизилось количество жалоб на работу общественного транспорта. Кроме того, предусмотренная компенсация выпадающих доходов по маршруту № 78 обеспечит бесперебойную транспортную связь между онкоцентром, инфекционной и противотуберкулезной больницами Саратова», – отметил Кирилл Лаврентьев.

Депутат заключил, что изменения преследуют одну цель — «сделать транспортную систему региона более доступной, надежной и комфортной для каждого жителя Саратовской области».

Заместитель председателя Общественного совета при облдуме Сергей Понин акцентировал внимание на том, что поправки в бюджет отражают реальные потребности жителей региона и ориентированы на выполнение социальных обязательств.

«Такой подход показывает, что бюджет формируется не формально, а с учетом жизненных запросов людей. Открытость бюджетного процесса и конструктивное взаимодействие всех ветвей власти формируют доверие общества и дают уверенность, что принятые решения будут работать на повышение качества жизни и устойчивое развитие Саратовской области», – заключил он.