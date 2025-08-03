В Саратове известная ресторатор удивилась виноградникам

Ресторатор Ирина Цой удивилась саратовским виноградникам и побывала на экскурсии от виноделов. По словам женщины, поволжские плантации не уступают европейским.

«Я думала, что нужен определённый климат. Такой, как во Франции или Италии.. а тут в Саратове», — рассказывает она в своём блоге. В Солнечном 10 гектар земли усажены разнообразными сортами. Одни из них молодые, а другие плодоносят уже несколько лет и служат качественным сырьём для вина «Усадьбы Аммонит». Работники усадьбы запомнились своим отношением к делу. Они с исключительным профессионализмом посвятили присутствующих в искусство виноделия.

Чтобы узнать об особенностях ремесла, возникшего ещё в эпоху Неолита, любой желающий может посетить ферму, узнать и попробовать много нового.

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