Максим Леонов: Проверил подготовку Энгельса к зиме

Посетил производственную базу МКУ «Городское хозяйство», проверил ход подготовки к предстоящему зимнему периоду.

Учреждение демонстрирует высокую степень готовности. Комплекс мер — от обновления автопарка до организации хранения противогололёдных материалов — поможет обеспечить стабильную работу при различных погодных условиях, включая снегопады и сильные морозы.

В текущем году приобретена новая техника: 4 самосвала, манипулятор, полноповоротный экскаватор и илосос — всего 7 единиц. Это расширило возможности по содержанию улично-дорожной сети и повысило оперативность работ. Современные машины позволяют эффективно решать задачи даже в сложной обстановке.

Важным организационным решением стало размещение площадки для хранения противогололёдных материалов непосредственно на территории базы, где расположена техника учреждения. Это позволит оптимизировать логистику, исключить непроизводительные перегоны и обеспечить своевременный выход сил и средств на обработку улично-дорожной сети. На сегодняшний день, завершено переоборудование 80% специализированной техники. Часть единиц сохранена в осеннем формате — они задействованы для мойки элементов дорожной сети, механизированной очистки дорог и покоса сорной растительности. При наступлении отрицательных температур машины будут оперативно переоборудованы.

Директор МКУ «Городское хозяйство» доложил, что закупка противогололёдных материалов выполнена с учётом анализа расхода предыдущего года. Также проведён косметический ремонт административного здания и подготовлена площадка для хранения реагентов.

При этом техническая оснащённость и наличие материалов — лишь часть комплекса мер. Не меньшее значение имеет кадровое обеспечение. Отметил необходимость полной укомплектованности штата: на каждой единице техники в зимний период должны быть закреплены сменные бригады. Поручил разработать план дальнейшего развития предприятия и сформировать перечень техники, подлежащей закупке в следующем году.