Визит Михаила Исаева в Советский район: контроль проблемных точек и запросы жителей

Вице‑губернатор — руководитель аппарата губернатора области Михаил Исаев посетил Советский муниципальный район.
Основной фокус рабочего визита — разбор острых вопросов на местах и синхронизация муниципальных задач с областными приоритетами.
Программа поездки была построена по принципу «от запросов людей — к управленческим решениям».
В селе Мечётное вице‑губернатор встретился с семьями и участниками СВО, а затем провёл переговоры с депутатами Мечётненского муниципального образования.
По итогам поездки сформирован перечень первоочередных задач и адресная работа с запросами жителей.
Исполнение поручений находится на контроле аппарата губернатора Романа Бусаргина.
Выездные форматы позволяют оперативно выявлять проблемные точки и принимать решения с учётом позиции муниципалитетов и жителей.