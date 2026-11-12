Максим Леонов провёл встречу с жителями Новопушкинского муниципального образования

Глава администрации Энгельсского района Максим Леонов на встрече с жителями обсудил первоочередные статьи расходов районного бюджета.

Модернизация ЖКХ и инфраструктуры. В поселении активно обновляются коммуникации. При финансовой поддержке губернатора Романа Бусаргина из областного резервного фонда отремонтировали четыре водозаборные скважины в поселках им. Карла Маркса, Новопушкинском, Лощинном и Голубьевке. До конца года планируется пробурить еще одну. Помимо этого, к участкам, выделенным для многодетных семей, подвели свыше 10 км новых водопроводных сетей.

Существенные улучшения произошли и в сфере теплоснабжения силами МУП «Покровск Тепло». В котельной поселка им. Карла Маркса установили пять новых автоматизированных котлов, а в Новопушкинском — три. Специалисты привели в порядок 1,5 км теплотрасс и восстановили изоляцию на 1,4 км сетей. Для защиты от перебоев с электричеством закуплено 14 генераторов (три из них — стационарные для котельных).

Ремонт дорог и дворов. При поддержке области в этом году было отремонтировано 12 автодорог в семи населенных пунктах. Совместно с жителями уже утвержден план на 2027 год — в него вошли еще 12 участков, включая дорогу к кладбищу в Новопушкинском. Также второй год подряд, при участии депутатов, финансируется ремонт сельских дворовых территорий: из 20 млн рублей более половины (свыше 10 млн) направили именно в Новопушкинское МО.

Благоустройство и социальная сфера. В поселках появляются новые автобусные павильоны и детские площадки. В поселке Коминтерн по просьбам жителей обустроили Аллею памяти землякам-героям, а в Придорожном установили памятник участникам СВО, смонтировали уличное освещение, камеры, а также спортивную и игровую зоны. Не остаются в стороне и сельские школы — там ремонтируют крыши, пищеблоки и санузлы, меняют окна и закупают современное оборудование.

Активно помогает социально ответственный бизнес: на частные средства в Новопушкинском появились памятники легендарному борцу Ивану Поддубному и Сергию Радонежскому. Сейчас за счет внебюджетных источников готовится установка еще одного монумента в честь участников СВО.

Волонтерское движение. Глава района отметил масштабную работу местных волонтеров, которые организовали 7 точек сбора гуманитарной помощи и 5 пунктов плетения маскировочных сетей. Максим Леонов предложил добровольцам объединиться с районным волонтерским сообществом для более продуктивной работы.

В завершение Максим Леонов подчеркнул, что все вопросы и пожелания, озвученные жителями на встрече, взяты в проработку профильными структурами администрации.