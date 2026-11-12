Панков задал главе Центробанка вопрос о сдерживании роста тарифов ЖКХ

Депутат Госдумы Николай Панков поднял на заседании парламента вопрос, важный для жителей нашей области. Как он сообщил в своём канале в мессенджере «Макс», Госдума сегодня заслушала доклад председателя Центрального Банка России Эльвиры Набиуллиной об основных направлениях единой денежно-кредитной политики.

«Задал вопрос Эльвире Сахипзадовне – как Центробанк координирует свои действия с Правительством и регионами, чтобы сдержать рост тарифов ЖКХ и не допустить их влияния на инфляцию за счёт граждан.

Платежи за коммуналку должны расти плавно и не бить по карманам граждан. При этом повышение тарифов не должно расслаблять коммунальщиков. Им нужно повышать качество услуг, а не просто перекладывать свои расходы в квитанции. На это постоянно обращают внимание наши жители, когда приходят на приёмы и пишут обращения.

Также председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил заслушать министерство строительства и ЖКХ и министерство экономического развития по вопросам роста стоимости квадратного метра жилья. В ряде регионов он в разы превышает инфляцию. Это всё влияет на эффективность бюджетного рубля». – отметил Николай Панков.