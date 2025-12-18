Максим Леонов: Рассказал об основных результатах работы Энгельсской администрации

В своем отчете перед жителями остановился на основных результатах работы администрации во втором полугодии 2025 года

В числе главных приоритетов – развитие инфраструктуры, ремонт дорог, строительство и ремонт социальных объектов, благоустройство.

Общий объем финансирования из средств федерального, регионального и местного бюджетов на ремонт дорог в Энгельсском муниципальном районе в текущем году составил порядка 670 млн руб. Отремонтировано 26 километров дорог в городе и сельской местности.

Изменяем подход к обеспечению безопасности дорожного движения. По 9 адресам рядом с образовательными учреждениями впервые установлены приподнятые пешеходные переходы. Приняли решение ограничить передвижение на средствах индивидуальной мобильности в местах массового отдыха горожан, таких как Набережная, Городской парк. Необходимые знаки уже закуплены и будут установлены весной.

В течение года с 63% до 96% увеличили количество городских маршрутов общественного транспорта, работающих по льготной транспортной карте. Планируем сделать все муниципальные маршруты доступными для льготных категорий.

Переформатировали подход к процессам озеленения. В осенний период в городских скверах высажено порядка 500 деревьев и более 3000 кустарников. В приоритете крупномеры – деревья возраста трех-семи лет. Все саженцы адаптированы к климатическим условиям нашего региона.

Значимая для города проблема – это аварийный жилищный фонд. В рамках программы переселения граждан из ветхих и аварийных домов президента РФ Владимира Путина многие покровчане уже переехали в новое жилье.

В 2025 году завершены мероприятия второго этапа программы, расселено 751 жилое помещение из 30 аварийных домов. Жилищные условия улучшили 1504 граждан.

При поддержке губернатора Романа Бусаргина наш район приступил к реализации третьего этапа программы переселения. Новые квартиры получат 126 граждан. Все жилые помещения приобретены, сейчас в них ведутся отделочные работы. А первые жители получат ключи от новых квартир до конца текущего года.

В сфере образования продолжаем постепенный перевод школ на самостоятельное обеспечение горячим питанием там, где есть техническая возможность. Такая задача поставлена главой региона.

В 2025 году на такой формат перешли 2 школы: школа № 4 имени С.П. Королева и школа имени Ю.А. Гагарина. Суммарно там обучаются свыше 3 тысяч детей. С 1 января 2026 года планируется переход на самостоятельную организацию питания еще в трех учреждениях (это школа № 10, школа Патриот, школа № 30), где ранее был проведен капитальный ремонт и приобретено необходимое оборудование для столовых.

Благодаря участию в проекте «Туризм и индустрия гостеприимства» состоялось обновление туристического маршрута «Энгельс-трек». Его новые арт-объекты появятся до конца текущего года. Рядом с Краеведческим музеем завершается установка панорамы «Колесо истории», а в сквере им. А.Г. Шнитке будет установлен уникальный художественный арт-объект «Музыкальные часы», которые исполняют фрагменты музыкальных произведений композитора.

В год 80-летия Победы, год защитника Отечества за счет спонсорских средств в районе установлены 5 памятников: «Героям специальной военной операции» в сквере Верным сынам Отечества; «Воинам России» — в парке Патриот; воинам, погибшим в Великой Отечественной войне в мркн. ВолжНИИгим; памятник «Военным морякам – покровчанам» в Городском парке и памятный бюст Герою России Юрию Михайловичу Дейнеко на территории школы «Патриот».

Уважаемые жители, все начатые инициативы мы будем продолжать в дальнейшем!