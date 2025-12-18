Михаил Исаев: Встретился с Почетными гражданами Саратова

В завершении года встретился с Почетными гражданами Саратова.

Обсудили развитие города, подвели итоги сделанного и наметили планы на 2026-й. Опыт наших почетных жителей помогает точнее расставлять приоритеты, поэтому все предложения взял в работу.

После беседы мероприятие в театре продолжилось концертной программой для участников проекта «Школа социальной активности».

Этот проект реализуется в Саратове уже 8 лет. Только за этот год более 2000 пенсионеров стали его участниками: от поездок по местам боевой славы и оздоровления в санаториях до курсов компьютерной грамотности.

Наши ветераны учат нас жизнелюбию и передают опыт молодежи. После спектакля всем гостям были вручены новогодние сувениры.