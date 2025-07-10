Первые победители регионального проекта «Наши Герои» начнут обучение

Уже в августе первые победители регионального проекта «Наши Герои» начнут заниматься в рамках практического курса.

Об этом рассказал в своём ТГ-канале губернатор Роман Бусаргин.

Саратовским бойцам предстоит пройти обучение и стажировку в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях, представленных в регионе.

— За время обучения организуем для военнослужащих академические, выездные, интерактивные и командные сессии. В рамках стажировки, как и было озвучено ранее, подберем бойцам персональных наставников. Направление подготовки наши защитники выбирали самостоятельно, поэтому ориентироваться будем прежде всего на их пожелания, — отметил глава региона.

В финальный этап регионального проекта зачислены 50 участников и ветеранов специальной военной операции. Еще 20 человек — действующие военнослужащие. Они внесены в резерв программы и смогут приступить к обучению после выполнения боевых задач.

— Планирую встретиться с бойцами, чтобы обсудить предстоящее обучение, направления их будущей деятельности и их планы после завершения проекта «Наши Герои», — написал Бусаргин.