Почти 24,7 тысячи многодетных семей Саратовской области получили новые удостоверения

В Саратовской области продолжается кампания по замене удостоверений многодетных семей на документы единого образца. На сегодняшний день новые удостоверения уже получили почти 24,7 тысячи семей региона.

Как сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Морозова, семьи с удостоверениями старого образца должны подать заявление на замену до 1 декабря 2025 года. Старые документы будут действовать только до 1 января 2026 года. Для замены необходимо обратиться в учреждение социальной поддержки по месту жительства.

Впервые получающие удостоверение могут подать заявление через портал Госуслуги, МФЦ или учреждения соцподдержки. Документ выдается семьям с тремя и более детьми до 18 лет, а также при определенных условиях — до 23 лет. По всем вопросам можно обратиться по единому номеру министерства: 8-800-775-21-09.

Алена Орешкина