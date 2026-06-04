Соцфонд сообщил саратовцам всё о новых правилах замены СНИЛС

В Саратовской области разъяснили порядок замены страхового номера индивидуального лицевого счета.

СФР напомнил, что СНИЛС присваивается гражданину один раз и остается неизменным на протяжении всей жизни. Вместо привычных зеленых пластиковых карточек теперь выдается бумажное или электронное уведомление по форме АДИ-РЕГ.

При изменении личных данных, таких как фамилия, необходимо обновить информацию в базе Социального фонда. Сам номер СНИЛС при этом не меняется. Заявление можно подать лично в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ, а также через работодателя. Обновление данных в системе происходит мгновенно при обращении в Соцфонд или МФЦ, а через работодателя — до четырех рабочих дней.

Для получения дубликата уведомления без изменения данных граждане могут воспользоваться интернетом. Быстрый способ — заказать электронный документ на сайте СФР или скачать его из личного кабинета на портале «Госуслуги» с подтвержденной учетной записью. Также дубликат можно получить в МФЦ или отделении СФР для неработающих и самозанятых, а работающие жители могут оформить документы через работодателя.

Ольга Сергеева