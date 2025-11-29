Панков рассказал о реализации победивших во всероссийском конкурсе проектов

Депутат Госдумы Николай Панков продолжает работу в округе.

В Пугачеве вместе с жителями он посмотрел, как преобразился после благоустройства центр города. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«В Пугачеве завершены два важных для жителей проекта. По благоустройству исторических мест — торгового городка, Революционного проспекта и улицы Бубенца. Эти проекты победили во всероссийском конкурсе. Фактически, по федеральному проекту восстановлен исторический центр Пугачева.

С пугачевцами посмотрели, как преобразился центр города. Он стал местом притяжения для людей. Красивые прогулочные зоны, лавочки, качели, артобъекты, фонтан. Современная архитектура хорошо вписалась в историческую часть Пугачёва. С такими ее достопримечательностями, как памятник Чапаеву и водонапорная башня. Получилось единое городское пространство, где каждому поколению комфортно и интересно.

Отмечу, что городские службы следят за состоянием территорий. Здесь чисто, посеяны газоны, высажены деревья и кустарники. Есть даже бесплатный вайфай, что незаменимо для молодежи. Видя ответственное отношение, и жители бережней относятся к достоянию города.

Важно, что скоро грузовой транспорт не будет проезжать через Пугачев. Вокруг города строится объездная дорога. Этот масштабный проект реализуется при помощи Вячеслава Володина. В Пугачёве улучшится экология, снизится нагрузка на дороги. И станет безопасней для людей», — отметил Николай Панков.