Мария Усова: Бюджет региона стал главным вопросом заседания парламента

Бюджет Саратовской области стал главным вопросом сегодняшнего заседания регионального парламента.

Изменения в доходной части бюджета 2025 года с учётом уточнённого прогноза Федеральной налоговой службы составили 7,56 млрд рублей. Средства, привлечённые благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина, будут направлены на благоустройство дворовых территорий, парков и скверов, на ремонт междворовых территорий, что стало продолжением депутатского проекта.

Помимо этого деньги предусмотрены на реализацию инициированной губернатором области Романом Бусаргиным программы по ремонту прилегающих к учреждениям здравоохранения территорий, ремонт дорог, обеспечение лекарствами, гранты профессиональным спортивным клубам, первый этап создания экопарка в Лётном городке Энгельса.

Балашовская районная больница в моём избирательном округе получит средства на подготовку к установке современного ангиографического оборудования. Сам комплекс должен быть установлен в начале декабря, к этому времени необходимо полностью сформировать бригаду профильных врачей.

Также благодаря принятому решению появилась возможность разместить в Самойловке обособленный многофункциональный центр.

Также рассмотрен вопрос об исполнении регионального бюджета за 2024 год, доходы которого превысили показатели предыдущего, 2023 года, на 17,8%. Большая часть расходов была направлена на обеспечение социальных обязательств – на этом всегда настаивают депутаты «Единой России», это важное требование, которое отражено в Народной программе нашей партии.

Также в ходе рассмотрения вопроса было отмечено, что на протяжении последних трёх лет Саратовская область не брала банковских кредитов, что позволило снизить объём государственного долга региона.

Что касается других принятых на заседании областной Думы законов, отменяется критерий нуждаемости у многодетных семей на улучшение жилищных условий.

Это позволит им получать денежную выплату взамен предоставления земельного участка. Учитывая внимание к вопросам демографии, это важное решение, особенно для жителей отдалённых районов области. Уверена, жители моего избирательного округа положительно его оценят.

Отмечу также принятое решение о возможности предоставления Героям России или награждённым орденами Российской Федерации и членам их семей предоставления земельного участка взамен того, который стало невозможно использовать по целевому назначению вследствие боевых действий или чрезвычайных ситуаций. Об этой мере поддержке просили участники специальной военной операции, она позволит более справедливо реализовать права наших защитников Отечества.

Продолжается совершенствование регионального законодательства, касающееся повышения эффективности программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Принятое сегодня решение предусматривает ответственность за непредставление или несвоевременное представление уполномоченному исполнительному органу сведений, необходимых для формирования краткосрочного плана реализации программы капремонта. Штрафные санкции составят от 3 до 5 тысяч рублей. Данные меры должны улучшить ситуацию с капремонтом МКД в городах области.

Долгожданным для многих жителей крупных городов области решением стало принятие поправок, касающихся использования средств индивидуальной мобильности. Теперь электросамокаты, велосипеды будет запрещено пристёгивать к малым архитектурным формам, памятникам и иным мемориальным сооружениям. Это поможет сохранить комфортную среду для жителей и гостей наших городов.